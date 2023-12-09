Ankara’da başıboş köpekler bir çocuğu resmen parçaladı. Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Tunahan ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

KAYNAK: DHA
Ankara’da başıboş köpekler bir çocuğu resmen parçaladı. Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Engelli vatandaşlar ve aileleri ile görüşen Yavaş, onların sorun ve şikayetlerini dinledi.

mansur.jpg
Mansur Yavaş, programın ardından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin konuştu. Daha çok barınak yapılması gerektiğini belirten Yavaş, hayvan severlerin masraflarını Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı barınaklarda sokak köpeklerini besleyebileceğini söyledi.

"BU POPÜLASYONLA BAŞKA TÜRLÜ BAŞ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kısırlaştırma yöntemiyle sokak hayvanı popülasyonunun azaltılamayacağını bildiren Yavaş, "Bir yandan kısırlaştırmalara devam edeceğiz; ama bir yandan da mutlaka sokaktakileri barınaklara alıp orada misafir edeceğiz. Hayvanseverler de elini taşın altına koysun, biz de destek oluruz. Sahiplensinler, sahipsiz hayvan olmasın. Hayvanseverler istedikleri gibi baksın ve ilgilensin. Bu popülasyonla başka türlü baş etmek mümkün değil. Ben bunu daha önce söylediğimde muhalif çevreler, 'Çaresizliğini ilan etti' dedi. Bütün Türkiye aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum, Meclis'te de bununla ilgili bir kanun çıkacak. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın, şu aşamada önü alınamayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

TUNAHAN'IN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.

Kafkas Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor.

tunahan.jpeg

İlgili Haberler
Ankara'da okula giden Tunahan'ı köpekler resmen yedi. Bunlar sizin eseriniz köpekseverler
Sokak köpeklerinin saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldular. Kim durduracak bu terörü?
Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi
Köpek terörü bitmiyor! Markete giden işçiye köpek saldırdı...
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti Spor
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti
Kütahya kar yağışı etkili oldu Gündem
Kütahya kar yağışı etkili oldu
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi Spor
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı Spor
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu Magazin
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor' Magazin
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor'
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı Gündem
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı