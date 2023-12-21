Ankara'da bir evden 3 ton çöp çıktı

Kaynak: İHA
Ankara'da bir evden 3 ton çöp çıktı
Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, şikayet üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen şikayet üzerine Karşıyaka Mahallesi 520. Sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi.

Karşıyaka’da bir binanın giriş katında oturan Nurhayat Akbaş (55), evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Zabıta Ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içinde kağıt ve madeni paralar da bulundu. Zabıta ekipleri, evden 3 ton çöp çıkardı.

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ÇÖPLERİN İÇİNDEN 20 BİN TL PARA ÇIKTI

Ekiplere evini temizletmek istemeyen Akbaş’ın evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.
Paraları harcamayıp biriktiren Akbaş, ekiplere poşetlerden çıkan paraları değil çayını demlediği su ısıtıcısının nerde olduğunu sordu. Akbaş’ın, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması nedeniyle evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.

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YAYILAN KOKU SEBEBİYLE BİNA DURULAMAZ HALE GELMİŞ

Kokudan dolayı rahatsızlık duyan komşular ise Akbaş'ı çok defa uyardıklarını belirtti. Binaya kokudan girilmediğini söyleyen komşular, evin içini bu kadar kötü beklemediklerini anlattı. Öte yandan komşular Yenimahalle Belediyesine de hizmetinden dolayı teşekkür etti.

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