Ankara’da bir kişi tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

Olaya müdahale eden başka bir kadın ise bacağından yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Mareşal Çakmak Mahallesi Dilek Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir şahıs ile E.K. isimli kadın arasında başlayan tartışma hızla büyüdü. Tartışmanın ardından şahıs olay yerinden ayrıldı, ancak kısa bir süre sonra geri döndü ve yanında getirdiği bıçakla E.K.'ya saldırdı.

Kadın, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldı. Olaya tanık olan bir başka kadın, kavgayı ayırmak isterken saldırgan tarafından bacağından yaralandı.

Ağır yaralanan E.K. ile hafif yaralanan diğer kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırgan ise kaçarak izini kaybetti. E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.