Ankara’da bir maganda patinajla lastiklerini yaktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir maganda, otomobilinin lastiklerini yaktı. Aracıyla patinaj çekip lastik yakan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Maganda otomobilinin lastiklerini yakarak çevreyi tehlikeye soktu.

PATİNAJ ÇEKİP LASTİK YAKTI

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 06 DBD 524 plakalı aracın sürücüsü, aracıyla patinaj çekip lastiklerini yakarak magandalık yaptı.

ÇEVREDEKİLERİN DESTEK VERDİĞİ GÖRÜLDÜ

Olay anı, çevredeki kişiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. İlginç bir şekilde, bazı çevredekiler magandaya destek verdi.