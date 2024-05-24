Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak

Anlaşmaya göre, BM Kadın'ın Türkiye'deki görevlerini yerine getirecek olan ülke ofisi Ankara'da açılacak. Ek olarak, Türkiye'nin diğer şehirlerinde açılacak herhangi bir ilave ofis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın önceden verdiği onayla kurulabilecek ve bu saha ofisleri ülke ofisinin bir parçası olarak kabul edilecek.

Tezkere gerekçesinde, BM Kadın'ın Türkiye'deki projeleri ve diğer çalışmalarının, şu anda BM Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde faaliyet gösteren BM Kadın Ülke Program Ofisi tarafından yürütüldüğü belirtildi.

2015'ten beri İstanbul'da Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan BM Kadın ile Türkiye arasındaki olumlu işbirliği ve Ülke Program Ofisi'nin etkinlikleri göz önünde bulundurularak, BM Kadın Ülke Program Ofisi'nin bağımsız bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi, hukuki ve idari işlemlerini bağımsız olarak yürütebilmesi, Türkiye makamlarıyla doğrudan işbirliği yapabilmesi ve hesap verebilirliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle, BM Kadın Ülke Ofisi'nin Ankara'da açılması ve 13 Ekim 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan, BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşmanın, ülke ofisine uygulanacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını içeren bir anlaşma 27 Şubat'ta imzalandı.