BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı

Kaynak: AA
BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasını takiben Çin'in adayı ve çevresini kuşatan geniş çaplı askeri tatbikat başlatmasının ardından tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bir basın toplantısında, Tayvan Boğazı'ndaki durumu dikkatle izlediklerini ve tüm taraflara bölgedeki gerginliği artırabilecek eylemlerden kaçınmaları yönünde çağrı yaptıklarını belirtti. Dujarric, BM'nin Çin ile ilgili tutumunun, 1971 yılında Genel Kurul tarafından alınan karara dayandığını ifade etti. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmekte ve 1949'dan beri de facto bağımsız olan adanın ana karayla yeniden birleştirilmesi için güç kullanmayı bir seçenek olarak görmekte olduğunu açıklamıştı.

Tayvan üzerindeki askeri baskıyı son yıllarda artıran Çin, adanın yeniden birleşmesi konusunda kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor.

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