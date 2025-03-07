Ankara'da dev operasyon! Suç örgütü çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurup uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 44 zanlının "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarını işlediğini tespit eden savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 35 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 kilogram kokain, 100 bin 61 sentetik ecza maddesi ile çek ve nakit para ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.