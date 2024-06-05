Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Olay, 24 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kumpınar Mahallesi'ndeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi.

Özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş, down sendromlu Berat Ü.'nün annesi Serap C.'yi arayarak, "Berat, bugün beni üzdü. Arkadaşıyla tartıştı ve dudağı kanadı," dedi.

Oğlunu servisten alan Serap C., Berat'ın vücudunda morluklar fark etti. Berat, annesine "Hoca yaptı" deyince, Serap C. okula giderek müdür yardımcısıyla görüştü.

Müdür yardımcısı, Berat'ın yüzünü kalorifer peteğine çarptığını ve öğretmenin bazı sert tavırlarda bulunduğunu belirtti.

Annenin ısrarı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve Berat'ın öğretmeni tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtları şiddeti ortaya çıkardı

Görüntülerde, Hepgümüş'ün Berat'ı ayaklarıyla ezdiği, yerde sürüklediği ve tekmelediği anlar yer aldı. Olay anında nöbetçi olan ve şiddeti uygulayan Hepgümüş'ün eşi Z.H.'nin ise hiçbir müdahalede bulunmayarak yanından geçtiği görüldü.

Görüntüleri izleyen ve oğlu için hastaneden darp raporu alan Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Mücahit Mert Hepgümüş, "Berat'ı sınıfa götürmek için ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Ancak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Avukat: "Eşi hakkında da suç duyurusunda bulunacağız"

Berat'ın avukatı Çiğdem Tan, iki ay önce Berat'ın gözünde morluklar tespit edildiğini ancak okulun sorumluluk almadığını belirterek, "Şiddet normal değildir, ama bu daha da vahim. Bu çocuk, sistematik olarak dayakla eğitilmeye çalışılmıştır. Şüpheli tutuklandı ancak 'basit yaralama' suçundan dava açıldığı için mağduruz. Olay 'kasten yaralama' olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, o gün nöbetçi olan ve şiddeti seyreden öğretmenin eşi hakkında da suç duyurusunda bulunacağız," dedi.

1,5 yıla kadar hapis talebi

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamera kayıtlarına dayanarak Berat'ın darp edildiği belirtilirken, öğretmenin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

Hepgümüş'ün TCK'nin 86'ncı maddesi gereği 'basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve şüpheli öğretmen 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.