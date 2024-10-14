Ankara'da Evgeny Grinko rüzgarı

Kaynak: DHA
Ankara'da Evgeny Grinko rüzgarı

Rus piyanist Evgeny Grinko, Ankara'da konser verdi. Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı ayakta alkışladı.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Ankara'da konser verdi.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Ankara'da ATO Congresium'da konser verdi. Konserde sanatçıya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti. Mayıs ayında çıkardığı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseriyle Türk dinleyicilerinin beğenisini kazanan Grinko'nun "Valse" ve "Jana Maryam" eserleri de müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Hayranları, "Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı ayakta alkışladı.

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