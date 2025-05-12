Ankara’da feci kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.

aw452467-04.jpg

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw452467-02.jpg

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son Haberler
ABD ile Çin anlaştı! Piyasaların beklediği ilk açıklama geldi
ABD ile Çin anlaştı! Piyasaların beklediği ilk açıklama geldi
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu
Mersin'de otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı
Mersin'de otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı
Ankara’da feci kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü
Ankara’da feci kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü
Parlayan doğal gazı görünce kendini 7'nci kattan aşağıya attı
Parlayan doğal gazı görünce kendini 7'nci kattan aşağıya attı