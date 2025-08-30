Ankara’da feci kaza! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Ankara’da feci kaza! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin ünlü iş insanı Fatih Yücelik olduğu ortaya çıktı. Araçta bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iş insanı Fatih Yücelik yaşamını yitirdi, yanındaki Cüneyt Dinçer ise ağır yaralandı.

Kaza, Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Fatih Yücelik kontrolündeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

j.webp

KAZADA İŞ İNSANI CAN VERDİ

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

yeni-proje-2025-08-30t092912-togu.webp

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

fatih-yucelik.jpg

FATİH YÜCELİK KİMDİR?

Fatih Yücelik, iş hayatına plastik sektöründe adım attıktan sonra kariyerini inşaat ve çimento alanında sürdürdü. 2004 beri iş dünyasında yer alan Yücelik, Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla Türk çimento sanayisinin önde gelen isimlerinden biriydi. Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Sektörel çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol oynayan Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevler üstlendi. Ayrıca Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu görevlerini de yapıyordu.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Fatih Yücelik, evli ve iki çocuk babası.

Son Haberler
CHP’de kıyamet senaryosu: İçerideki Truva atını açıkladı! Kulisler kaynıyor
CHP’de kıyamet senaryosu: İçerideki Truva atını açıkladı! Kulisler kaynıyor
Avukat olmadan ilk davasını kazandı: 836 kişiyi üniversiteli yaptı
Avukat olmadan ilk davasını kazandı: 836 kişiyi üniversiteli yaptı
Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Ameliyat masasına 2. defa yatmıştı
Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Ameliyat masasına 2. defa yatmıştı
Eski Bakan, Atatürk’ü unutan Diyanet’i yerden yere vurdu!
Eski Bakan, Atatürk’ü unutan Diyanet’i yerden yere vurdu!
Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...
Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...