Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, FETÖ/PDY mensuplarının sınav sorularını ele geçirdikleri ve bunları dağıttıkları belirtildi.

2009 yılında yapılan Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı’nda, FETÖ/PDY mensuplarına usulsüz şekilde verilen soruları alan ve sınavı kazanan 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı duyuruldu.

Bu kişilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldığı bildirildi.