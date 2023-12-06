Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, 2009 yılında Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı’nda usulsüz soru dağıtımı ve alımı yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, FETÖ/PDY mensuplarının sınav sorularını ele geçirdikleri ve bunları dağıttıkları belirtildi.

2009 yılında yapılan Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı’nda, FETÖ/PDY mensuplarına usulsüz şekilde verilen soruları alan ve sınavı kazanan 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı duyuruldu.

Bu kişilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldığı bildirildi.

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