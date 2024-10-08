Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmada yer aldığı tespit edilen 8'i "mahrem imam", 2'si görevde, 2'si ihraç edilmiş 4 subay, 7'si görevde, 7'si ihraç edilmiş 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11'i eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.