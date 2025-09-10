Ankara’da film gibi kaza! Otomobil uçtu, takla attı: Yaralılar var

Kaza, 11 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp havalandı. Otomobil, dükkanın önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdıktan sonra park halindeki araçlar ve vatandaşların üzerinden uçarak takla attı. Taksiye çarparak duran otomobildeki 2 kişi ile trafik levhası direğinin çarptığı yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Bu arada kazaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde kaldırıma çarpan otomobilin, havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği, takla atarak sürüklendiği görüldü. Kaza sonrası işletme önünde beton bariyerlerle önlem alınırken, kırılan ağacın gövdesi kaza yerinde kaldı.