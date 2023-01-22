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Üniversiteli gence burs tuzağı! ‘Parlak çocuksun’ deyip arabaya aldılar

Ankara’da üniversite öğrencisi genç, ‘Burs vereceğiz’ diyerek kendisini kandıran kişilerce bindirildiği araçta taciz, tehdit ve şantaja maruz kaldı

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 13:11
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Ankara’da Hacettepe Üniversiteli gence burs tuzağı. Araçta taciz, tehdit ve şantaj

Üniversiteli gence burs tuzağı! ‘Parlak çocuksun’ deyip arabaya aldılar
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Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisi Onur D., geçtiğimiz 28 Temmuz'da bir dernek yetkilisi olduğunu söyleyen Arzu adlı kadın tarafından arandı. Onur D. adına arkadaşının burs başvurusunda bulunduğunu belirterek mülakata çağırdı. Hangi arkadaşının başvurduğunu soran genç, yanıt alamadı. Aynı gün tekrar arayan kadın, ertesi gün mülakata girecek öğrencilerin servisle alınacağını söyledi. Belirtilen yere giden Onur D. içinde biri kadın 3 kişinin olduğu siyah lüks bir araç ile alındı. Araçtakileri kendisi gibi öğrenci sanan Onur D.'ye bu kişiler okuluyla ilgili sorular sordu.


 

“PARLAK ÇOCUKSUN, NİYE BÖYLEYAŞAYASIN”

Sabah Gazetesi’nden Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre, iddiaya göre, araçtakilerden biri, "Zor durumda olduğunu biliyoruz. MİT'ten geliyoruz" dedi. Şüphelenen genç, kimlik görmek istedi. Aracın perdelerini kapatıp, "Parlak çocuksun, niye böyle yaşayasın. Bizim imkânımız çok. Ailene yardım edersin, bize yardımcı olacaksın. Biz de sana olacağız, bize güzellik yapacaksın, biz de sana yapacağız" diye konuştu.
 

“MÜLAKAT YAPACAĞIZ”

Durumdan rahatsız olan Onur D. teklifleri reddederek gitmek istedi. Bu kez de, "Bizimle geleceksin. Biraz takılıp mülakat yapacağız, sonra ne istersen misliyle veririz" cevabı aldı. Onur D. bırakmazlarsa bağıracağını söyleyince araçtan indirildi. Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Onur D., 5 kişi tarafından alıkonulduğunu, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerin kendisine taciz, tehdit ve şantajda bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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umut
22.01.2023 13:54
afganların kadına ihtiyacı yok. erkek erkeğe herseylerini hallediyorlar. afganlar şeriatla yönetiliyor. uyuşturucu ve eşcinsellik günah sayılmıyor. akp bu anlayışla farkımız yok demişti.  
 
Türk bozkurtu Adalet peşinde
22.01.2023 13:49
bu durumda bu fahişe ve o sapıklar ı bulmak için mit görevini yapmali (tarikat bozuntusu çetelerdn hatta kanun tanımaz hükümet olsa bile Devlet Adalet i sağlamalı yoksa ona Türk Tiran/a boyun eğmez  
 
hakkı
22.01.2023 13:26
afgan adetleri türkiye ye gelmiş. eşcinsellik yaygınlaşıyor. iktidar lgbt karşıtıyım diye bağırsın. ülke sapık kaynıyor. tecavüz normalleşiyor.  
 
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