Ankara’da harekete geçildi! 4 otel mühürlendi, 12 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da harekete geçildi! 4 otel mühürlendi, 12 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 otel mühürlendi. 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında otel görevlileri, müdürleri ve sahiplerinin olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun kararı doğrultusunda 4 otel mühürlenerek kapatıldı. Bazı oteller, mühürlenen kapılara "Tadilat nedeniyle kapalıyız" yazılı afişler astı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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