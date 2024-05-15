Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, Adalet Bakanı ve MİT Başkanı’nı Beştepe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe'ye çağırdı.

Gece yarısı düzenlenen zirvenin ana gündem maddesinin ‘Ayhan Bora Kaplan’ soruşturmasına ilişkin "kumpas" iddiaları olduğu iddia edildi.

“ANKARA’DA BİR ŞEYLER OLUYOR”

Söz konusu iddia TGRT Haber sunucusu Ziya Osman Açıkel tarafından dile getirildi.

Açıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"SON DAKİKA HABERİMDİR… Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti. Özel kalemler telefonla arandı. Gece uzun. Ankara’da bir şeyler oluyor !"

BAHÇELİ '17/25 DARBE GİRİŞİMİNİN TEKRARI' DEMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada isimleri geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılan 3 emniyet müdürünün evlerinde aramalar yapılmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir ‘komplo’ olduğunu öne sürmüştü.

Bahçeli, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" ifadelerini kullandı.

Beştepe’deki zirvenin Bahçeli'nin çıkışının ardından gelmesi dikkat çekti.