Ankara'da İmamoğlu için toplanan üniversite öğrencilerine polis müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da ODTÜ'lü üniversite öğrencileri, bugün sabah saatlerinde şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için toplandı. Polis ekipleri toplanan öğrencilere müdahale etti. 4 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da ODTÜ'lü üniversite öğrencileri, bugün sabah saatlerinde şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi.

4 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Ankara- Eskişehir yolunda yolu barikatlarla kapatarak öğrencilerin yürümesine izin vermedi. Polis ekipleri öğrencilere biber gazı ile müdahale ederken 4 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iddialarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 80'den fazla kişi ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

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