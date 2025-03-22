Ankara'da 'İmamoğlu' tedbiri. ODTÜ'ye metro ve otobüs seferleri durduruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da 'İmamoğlu' tedbiri. ODTÜ'ye metro ve otobüs seferleri durduruldu

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destekler devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliğin aldığı karar gereğince bazı otobüs ve metro duraklarının kapatıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

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