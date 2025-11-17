Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.