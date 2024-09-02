Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.

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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 1

Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü.

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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 2

Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü.

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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 3

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.

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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 4

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 5
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 6
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 7
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 8
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 9
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 10
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 11
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 12
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 13
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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 12'nci kattan düşen 2'si kardeş 3 işçi öldü 14
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