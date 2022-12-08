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Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:17
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Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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