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Ankara'da 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 500 kilogram açık kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:34
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Ankara'da kaçak tütün operasyonu

Ankara'da 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Ankara'da jandarma ekiplerince şüpheli görüldüğü daha önceden tespit edilen ve yol kontrol noktasında durdurulan bir araçtan, 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray ve Adana illerine kaçak tütün sevki yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yol kontrol noktası tertip eden jandarma ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde daha önce şüpheli olarak belirledikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 kilogram açık kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü C.K.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.


(Kaynak: İHA)

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