Ankara’da kadına şiddet cep telefonu ile kaydedildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde kimliği belirsiz 2 erkeğin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Gece saatlerinde Misket Şehit Melih Garip Ünsal Parkı’nda meydana gelen olayda; kimliği belirsiz 2 erkek, yanlarındaki kadınla tartışmaya başladı.
YERE YATIRDIKLARI KADINI TEKMELEDİLER
Bu kişiler, daha sonra kadını tartaklayıp, yere yatırarak şiddet uyguladı.
Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde 2 kişinin kadını yere yatırdığı ve birinin tekme attığı görüldü.