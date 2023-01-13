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Arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismara 26 yıl hapis talebi

Ankara’da A.A. (46) hakkında, arkadaşının kızı M.O.'ya (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:59
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Ankara'da kaplıcada arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismara 26 yıl hapis talebi

Arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismara 26 yıl hapis talebi
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Mamak ilçesinde yaşayan M.O., iddiaya göre, 2018 yılında Haymana ilçesindeki bir otelin kaplıcasında annesi L.N.'nin arkadaşı A.A.'nın cinsel istismarına uğradı. Olay sonrası kız çocuğunu tehdit eden A.A., "Bu aramızda sır olarak kalsın, sakın annene söyleme. Eğer söylemezsen sana telefon alacağım" dedi. Ardından olayı öğrenin anne, A.A.'dan şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine A.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatıldı. A.A., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Gittiğimiz yer otel değil, kaplıcaydı. Orada da yaklaşık 2 saat kaldık. Kaplıcada 2 tane havuz var. Kadın ve erkek kabinleri havuzun yanında. Havuzda yüzdükten sonra L.N. ve kızı M.O, bir süre sonra odaya çıkarak üstlerini giyinip geri aşağı indiler. Ben de sonra odaya çıkıp giyindim. Kaplıca ve odada ikisiyle de kesinlikle yalnız kalmadım" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, A.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

(Kaynak: DHA)

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