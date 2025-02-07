Ankara'da kazanan yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da kazanan yok

Trendyol 1. Lig maçında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig'de Cuma heyecanı başladı. Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Maçın 8.dakikasında Esenler Erokspor Olarenwaju Ayoba Kayode ile 1-0 öne geçti.

75.dakikada Amilton Minervino da Silvan Gençlerbirliği'nin beraberlik golünü attı. 75. dakikada Ekrem Kılıçaslan Erokspor'da kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca 1-1'lik skorla sona erdi.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada konuk ekibin kendi yarı sahasından kullandığı taçta topu alan Catakovic bekletmeden defansın arkasına sarkan Kayode'ye aktardı. Kayode'nin şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-1

59. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

GENÇLERBİRLİĞİ 1 ESENLER EROKSPOR 1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Alperen Babacan dk. 60), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo (Ensar Kemaloğlu dk. 37), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Samuel Joca dk. 60), Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Emirhan Ünal, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Taha Atay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Nzaba, Tugay Kacar, Mücahit Albayrak, Benhur Keser (Ercüment Kafkaskayalı dk. 78), Janne-Pekka Laine (Berkay Aydoğmuş dk. 66), Ufuk Akyol, Olarenwaju Kayode (Ertuğrul Furat dk. 78), Hamza Catakovic (Metehan Mert dk. 86), Anıl Yaşar (Sakıb Aytaç dk. 86)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Eşref Korkmazoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Oscar Pinchi, Oğuz Ceylan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Amilton (dk. 75) (Gençlerbirliği), Olarenwaju Kayode (dk. 8) (Esenler Erokspor)

Kırmızı Kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 75) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Michal Nalepa, Amilton (Gençlerbirliği) Janne-Pekka Laine, Hamza Catakovic, Mücahit Albayrak, Metehan Mert (Esenler Erokspor)

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