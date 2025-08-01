Ankara'da korkunç olay! Genç kadın evinde yastıkla boğularak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da korkunç olay! Genç kadın evinde yastıkla boğularak öldürüldü

Ankara’da uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, misafir olarak gittiği evde, 26 yaşındaki K.A.’yı yastıkla boğarak öldürmekle suçlanıyor.

Ankara'da Karsu Aygün, evinde yastıkla boğularak öldürüldü. Ev arkadaşı ve misafir olarak evde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Karsu Aygün'ün, Tuğçe D. ile birlikte oturduğu evde gerçekleşti.

24 yaşındaki Tuğçe D., bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti. Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Aygün'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden yaşamını yitirdiği ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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