Ankara’da Kurban Bayramı boyunca bazı kavşaklar kapatılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da Kurban Bayramı boyunca bazı kavşaklar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı’nda Ankara’da bazı kavşaklar kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı duyuruldu.

images.jpg

KAPATILACAK KAVŞAKLAR

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı süresince kapatılacak olan kavşaklar ise şöyle:

- Beypazarı Yolu Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı

- Eski İstanbul Yolu'nun 53. kilometresi Ciğir köyü çıkışı, 55. kilometresi, Kurtboğazı tepe orta refüjü

- 56. kilometresi Dutözü Kavşağı, 58. kilometresi İğdir köyü dönüşü

- 59. kilometresi Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü, 64. kilometre TIR Parkı Kavşağı

- 65. kilometre Uğurlu köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. kilometre TSOF Kavşağı

- Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı

Son Haberler
Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı Yerel Haberler
Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı
Rize’deki can pazarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Rize’deki can pazarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Otomobili denize düşen sürücü ölümden döndü Yerel Haberler
Otomobili denize düşen sürücü ölümden döndü
Transfer resmen açıklandı. David Efianayi Galatasaray'da Spor
Transfer resmen açıklandı. David Efianayi Galatasaray'da
80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü Gündem
80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü
Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel nasıl sattığını canlı yayında anlattı Gündem
Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel nasıl sattığını canlı yayında anlattı
Yunanistan'da deprem Dünya
Yunanistan'da deprem