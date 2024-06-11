Ankara’da Kurban Bayramı boyunca bazı kavşaklar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı duyuruldu.

KAPATILACAK KAVŞAKLAR

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı süresince kapatılacak olan kavşaklar ise şöyle:

- Beypazarı Yolu Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı

- Eski İstanbul Yolu'nun 53. kilometresi Ciğir köyü çıkışı, 55. kilometresi, Kurtboğazı tepe orta refüjü

- 56. kilometresi Dutözü Kavşağı, 58. kilometresi İğdir köyü dönüşü

- 59. kilometresi Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü, 64. kilometre TIR Parkı Kavşağı

- 65. kilometre Uğurlu köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. kilometre TSOF Kavşağı

- Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı