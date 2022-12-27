Kuzenini bıçakla öldürmüştü! Cezası belli oldu

Şükrü Kerekli, 22 Mart'ta, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Kerekli'yi öldürdüğü tespit edilen kuzeni Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Doğan, tutuklandı.

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklu yargılanan Doğan, ilk duruşmadaki savunmasında, "Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" dedi.

Davanın dün görülen karar duruşmasına, sanık Doğan ile taraf avukatları katıldı. Önceki celse verdiği mütalaayı tekrarlayan savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Doğan'a, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, olayın ardından kuzeninin aracını alarak kaçtığı için 'nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

(Kaynak: DHA)