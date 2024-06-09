Ankara'da metro seferlerine sağanak engeli

Ankara'da meydana gelen şiddetli yağışlar, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. EGO Genel Müdürlüğü, aşırı yağmurun etkisiyle OSB ile Eryaman 5 metro istasyonları arasındaki seferlerin geçici bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, sınav sabahı okullara ek otobüs seferleri konulacağı bildirildi. EGO, "Ankara'daki yoğun yağışlar sebebiyle OSB-Eryaman 5 hattında metro seferleri geçici olarak durdurulmuştur. 9 Haziran'da gerçekleşecek YKS'ye girecek öğrenciler için, sabah erken saatlerden itibaren okullara ek otobüs seferleri sağlanacaktır. Eryaman 5-Koru istasyonları arasındaki metro seferleri ise devam etmektedir. Yaşanan bu durum için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yaptı.