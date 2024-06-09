Ankara'da metro seferlerine sağanak engeli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da metro seferlerine sağanak engeli

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar sebebiyle OSB ile Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro hattında seferler geçici olarak askıya alındı.

Ankara'da meydana gelen şiddetli yağışlar, şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. EGO Genel Müdürlüğü, aşırı yağmurun etkisiyle OSB ile Eryaman 5 metro istasyonları arasındaki seferlerin geçici bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

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Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, sınav sabahı okullara ek otobüs seferleri konulacağı bildirildi. EGO, "Ankara'daki yoğun yağışlar sebebiyle OSB-Eryaman 5 hattında metro seferleri geçici olarak durdurulmuştur. 9 Haziran'da gerçekleşecek YKS'ye girecek öğrenciler için, sabah erken saatlerden itibaren okullara ek otobüs seferleri sağlanacaktır. Eryaman 5-Koru istasyonları arasındaki metro seferleri ise devam etmektedir. Yaşanan bu durum için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yaptı.

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