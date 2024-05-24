Ankara’da milyonlarca liralık tütün yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara’da milyonlarca liralık tütün yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 825 bin Türk Lirası olan kaçak tütün yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği takip kapsamında A.C. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine erişildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tırda; piyasa değeri 3 milyon 825 bin Türk Lirası olan kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, A.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Bafra'da maganda dehşeti: Havaya ateş eden şahıs garsonu vurdu Yerel Haberler
Bafra'da maganda dehşeti: Havaya ateş eden şahıs garsonu vurdu
Yaralı karacaya jandarma eli Yerel Haberler
Yaralı karacaya jandarma eli
Çorum FK yıkıldı Bodrum FK finale çıktı Spor
Çorum FK yıkıldı Bodrum FK finale çıktı
Samet Akaydın kurtuldu Spor
Samet Akaydın kurtuldu
Çay keserken düşüp yaralandı Yerel Haberler
Çay keserken düşüp yaralandı
Olcay Kılavuz Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk kez konuştu. 'Zerre dahlim olsa kafama sıkarım' Gündem
Olcay Kılavuz Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk kez konuştu. 'Zerre dahlim olsa kafama sıkarım'
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı