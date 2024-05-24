Ankara’da milyonlarca liralık tütün yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği takip kapsamında A.C. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine erişildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tırda; piyasa değeri 3 milyon 825 bin Türk Lirası olan kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, A.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.