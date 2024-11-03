Ankara’da otobüste uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs yakalandı

Aktarılan bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde otobüste üniversiteli kızlara bakarak uygunsuz hareketlerde bulunan ve kızları yurtlarına kadar takip eden şahsın görüntülerinin haber sitelerine düşmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kim olduğunu araştıran ekipler olayı gerçekleştirenin A.H.E. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kısa sürede şüphelinin adresini belirleyen ekipler Sincan ilçesindeki evinin balkonundan atlamaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

A.H.E.’nin 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.