Ankara'da otomobil skutere çarptı

Kaynak: DHA
Ankara'da otomobil skutere çarptı

Ankara Yenimahalle'de otomobilin çarptığı skuterdeki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Yenimahalle ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen elektrikli skutere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle skuterda bulunan Mutluhan A. ve Zafer S. savruldu.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşe gitmekte olan Mutluhan A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Zafer S. tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve yetkililer, kazanın nedenini araştırmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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