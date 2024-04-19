Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada

Kaynak: DHA
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa çarpmasıyla gerçekleşen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgedeki esnaflardan biri olan Fatih Özoğlu, kazada araçlarının da zarar gördüğünü ifade ederek, "Aracımız orada duruyordu. Araba hızla gelmiş; oradaki durak arabaların üzerine yıkılmış, zarar vermiş. Yani maddi zarar önemli değil ama üç kişi yaralanmış. Normalde burada böyle büyük kazalar olmuyor ama araç çok hızlıydı. Bir tane video izledik; orada da arabanın bayağı hızlı olduğu belli. Normalde bu yol bu kadar hız yapılacak bir yer değil. Durum kötüydü, can kaybı olabilirdi" şeklinde konuştu.

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