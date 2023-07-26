Ankara'da "Peru Ulusal Günü" resepsiyonu

Peru'nun Ankara Büyükelçiliğince, Büyükelçilik konutunda "Peru Ulusal Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Birçok ülkenin büyükelçisi ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"BİRLİKTE DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİMİZE İNANIYORUZ"

Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas, burada yaptığı konuşmada, Peru ve Türkiye arasındaki işbirliğine dikkati çekerek, "İki ülkenin paylaştığı olumlu ilişkiler çerçevesinde, iki tarafın da yararına ticari gelişim için arayışa devam edeceğimiz alanlar var. Birlikte doğru yönde ilerlediğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

DEPREM PERU VE TÜRKİYE'NİN ORTAK SORUNU

Peru ve Türkiye'nin ortak yönlerine dikkati çeken De las Casas, "Coğrafi uzaklığa rağmen Perulular ve Türkler, antik kültürlerin zenginliğine katkıda bulunan büyük medeniyetlerin beşiği olmanın gururu gibi birkaç ortak şeye sahip. Bu da bizi bu meselelerin görüşüldüğü uluslararası toplantılarda ortak haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

De las Casas, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Peru ve Türkiye'nin ortak sorunu olan bu meselelerde Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

"LATİN AMERİKA KITASININ BİRLİĞİNİ VE KARDEŞLİĞİNİ KUTLUYORUZ"

Peru'nun bağımsızlığının 202 yıl önce ilan edildiğini anımsatan De las Casas, bunun hem Perulular hem de 19. yüzyılın başından beri özgür ve bağımsız Güney Amerika hayali kuranlar tarafından kutlandığını belirtti.

De las Casas, Peru Ulusal Günü'nün bölge için önemine işaret ederek, "Bugün sadece Peruluların bağımsızlığını değil aynı zamanda Latin Amerika kıtasının birliğini ve kardeşliğini kutluyoruz." dedi.

Ülkesindeki 1000 yıllık kültüre, biyolojik çeşitliliğe, mutfağa, farklı dillere, madenciliğe ve balıkçılığa işaret eden De las Casas, bunların Peru ekonomisinin sütunları olduğunu kaydetti.