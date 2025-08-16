Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Ankara’da gölete serinlemek için giren Sudenaz Kökçü (14) boğulma tehlikesi geçirdi. Kuzeni Tayfun Erdoğan (29) kurtarmaya çalışırken ikisi de boğuldu. Cansız bedenleri dalgıçlar tarafından bulundu.

Olay, dün akşam, Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkisindeki Çavuşlu Göleti'nde meydana geldi. Tayfun Erdoğan ve eşi, Ankara'ya gezmek için gelen kuzeni Sudenaz Kökçü ile piknik yapmak için göletin kenarına gitti. Sudenaz Kökçü, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Sudenaz'ın çırpınmaya başladığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan da onu kurtarmak için suya girdi. Ancak Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü, suda kayboldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin aramaları sonucu, Erdoğan ve Kökçü'nün cansız bedenlerine ulaşılıp, sudan çıkarıldı.

'YÜZME BİLİYORUM DEMİŞ'

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sudenaz Kökçü'nün cenazesi Tokat'a gönderildi. 2 çocuk babası Tayfun Erdoğan ise Ankara Büyükcamili köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tayfun Erdoğan'ın komşusu Bilgen Erdoğan, önce Sudenaz Kökçü'nün suya serinlemek için girdiğini söyleyerek, "Kız, "Ben yüzme biliyorum" diyerek suya giriyor. Sonrasında batmaya başlıyor. Sonra Tayfun giriyor kurtarmak için. Ancak ikisi de kurtarılamadı" diye konuştu.

Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Ankara’da piknik faciası! Kuzenler hayatını kaybetti!

Son Haberler
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."