Ankara'da pusu kurup öğretmenini bıçakladı! Lisede öğrenci dehşeti

Kaynak: İHA
Ankara'da pusu kurup öğretmenini bıçakladı! Lisede öğrenci dehşeti
Ankara’da elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçaklayan lise öğrencisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan bir lisede öğrenci ve öğretmen arasında bıçaklı yaralama olayı meydana geldi.

İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalanırken, müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), bu durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

R.U., durumun ailesine haber verilmesine sinirlenirken, 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladı.

R.U., okuldan kaçarak ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bacağına 12 dikiş atılarak taburcu edilen Dinçer’in durumunun iyi olduğunu, saldırgan öğrencinin ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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