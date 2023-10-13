Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı operasyonda, sahte plaka basıldığı tespit edilen iki iş yerine baskın düzenlendi.

KAYNAK: DHA
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte plaka, baskı kalıbı ve levha ele geçirildi.

Sahte plaka basan iş yerleri tespit edildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, sahte plaka basıldığı tespit edilen bir işyerinde arama yapıldı. Aramada 157 mühürlü plaka, 111 mühürsüz plaka, 410 basıma hazır boş levha, 111 çift harf baskı kalıbı, 156 çift rakam baskı kalıbı, 1 mühür, 4 boya kutusu, 1 yeşil renkli plaka basım ve üretiminde kullanılan makine, 1 kahverengi renkli plaka kesiminde kullanılan makine, 2 yeşil renkli plaka boyama makinesine el konuldu.

Başka bir iş yerinde de arama yapıldı

Konuyla ilgili sürdürülen çalışmalarda, başka bir iş yerinde de arama yapıldı. Burada da 14 bin 809 basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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