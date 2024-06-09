Ankara’da sel sonrası tahliye çalışmaları devam etti

Kaynak: İHA
Ankara’da sel sonrası tahliye çalışmaları devam etti

Ankara’da dün meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sonrası su basan evlerde tahliye çalışmaları devam etti.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan verilere göre Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıdan sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle, özellikle Ankara’nın Sincan ilçesindeki caddeler göle döndü ve birçok ev sular altına kaldı.

Günün ilk ışıklarından itibaren ise, selin yarattığı tahribat gün yüzüne çıktı. Pek çok ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri tarafından su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmalarına devam edildi.

aw223661-01.jpg“PERİŞAN OLDUK”

Yağmur başladığı sırada evde kahvaltı yaptıklarını aktaran ev sahibi "Binanın giriş kapısından bodruma su dolmaya başladı. Aradan çok geçmeden bodrum doldu ve su her yerden bizim eve su doldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum, bekliyoruz. 20 santimetre su doldu, perişan olduk" dedi.

aw223661-06.jpg

“TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Uyar’ın oğlu Halil İbrahim Uyar ise annesinin dairede tek başına yaşadığını belirtti ve "Dün başlayan yağmurda daire 20 santimetre suya dolmuştu. Bütün sitede arabalar su altında kaldı. 20-25 dakika içerisinde burası göl oldu. Bodrum kat ve giriş kat daireleri dahil su doldu. Şu an evin içerisinde kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı. Her şey çöp oldu. Çöpü bile atmak dert. Tas ile suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

aw223661-02.jpg

aw223661-03.jpg

aw223661-04.jpg

aw223661-05.jpg

Son Haberler
Kadını evinde öldüren katil yakalandı Yerel Haberler
Kadını evinde öldüren katil yakalandı
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi Yerel Haberler
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü Spor
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü
Almanya’da şüpheli paket paniği Dünya
Almanya’da şüpheli paket paniği
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama Gündem
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama
Cristiano Ronaldo duymasın Spor
Cristiano Ronaldo duymasın
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi Ekonomi
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi