Ankara’da sel sonrası tahliye çalışmaları devam etti

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan verilere göre Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıdan sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle, özellikle Ankara’nın Sincan ilçesindeki caddeler göle döndü ve birçok ev sular altına kaldı.

Günün ilk ışıklarından itibaren ise, selin yarattığı tahribat gün yüzüne çıktı. Pek çok ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri tarafından su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmalarına devam edildi.

“PERİŞAN OLDUK”

Yağmur başladığı sırada evde kahvaltı yaptıklarını aktaran ev sahibi "Binanın giriş kapısından bodruma su dolmaya başladı. Aradan çok geçmeden bodrum doldu ve su her yerden bizim eve su doldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum, bekliyoruz. 20 santimetre su doldu, perişan olduk" dedi.

“TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Uyar’ın oğlu Halil İbrahim Uyar ise annesinin dairede tek başına yaşadığını belirtti ve "Dün başlayan yağmurda daire 20 santimetre suya dolmuştu. Bütün sitede arabalar su altında kaldı. 20-25 dakika içerisinde burası göl oldu. Bodrum kat ve giriş kat daireleri dahil su doldu. Şu an evin içerisinde kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı. Her şey çöp oldu. Çöpü bile atmak dert. Tas ile suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.