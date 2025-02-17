Ankara'da sendikada saldırı. Şube Başkanı, sekreteri öldürdü

Düzenleme: Kaynak: AA

Son dakika... Son dakika... Ankara'da yaşanan sendika saldırısında Şube Başkanı, sekreteri öldürüp intihar etti.

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

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İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

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