Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğulan üç kişiden ikisi Suriye uyruklu kardeşlerdi.

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi.

Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark ederek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Baraj gölünde botla yapılan arama çalışmaları sonucunda, üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, sudan çıkarılarak Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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