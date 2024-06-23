Ankara'da palet fabrikasında yangın paniği

Ankara'nın Sincan bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaklaşık üç saatte kontrol altına alındı.

Sincan'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde konumlanan bir palet üretim tesisinde, sabahın erken saatlerinde, saat 05.00 civarında, sebebi henüz netleşmeyen bir yangın baş gösterdi.

Tesis içerisinde bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, yan taraftaki çikolata üretim tesisine de sıçradı.

Çevreden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye birimlerine iletti.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren bir mücadele sonucu yangını söndürmeyi başardı.

Palet fabrikasında ciddi hasarlar meydana gelirken, çikolata fabrikasının da bir kısmı hasar gördü.

Yangının meydana geldiği sırada fabrikada çalışma saatleri başlamadığı için içeride herhangi bir personelin bulunmadığı bilgisi alındı.