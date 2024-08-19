Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

Ankara'da silah kaçakçılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki operasyonda 5 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Silah Kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 5 şahıs yakalandı.
Ayrıca yapılan operasyonda yapılan , 6 adet otomatik tüfek, 10 adet otomatik tabanca, 24 adet 9x19 Tabanca, 4 adet 9x49 Tabanca, 62 adet şarjör, bin 350 adet fişek de ekipler tarafından yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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