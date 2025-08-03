Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da özel bir bakım ve yaşam merkezindeki engelli bireyler ile bakıcılar, su savaşı yaparak serinledi ve eğlendi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yenimahalle ilçesinde engelli bireylere hizmet veren özel bir bakım ve yaşam merkezinde geçen cuma günü, aşırı sıcaktan bunalan merkez çalışanları ve misafirler, su savaşı yaptı.

Hortum, su balonları ve kovalarla birbirlerini ıslatan engelli bireyler ve görevliler hem serinlemeye çalıştı hem de eğlendi. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Merkezin Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Oğuzhan Bayraktar (35), ruhsal engelli bireylere sosyal hizmet verdiklerini belirterek, "Ankara'da son zamanlarda alışık olmadığımız sıcaklıklar yaşıyoruz. Merkezimizde ruhsal engellilerimiz için farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Şehir dışında deniz ve havuz etkinliklerimizi gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz cuma günü ise misafirlerimizin ferahlaması için bir su savaşı etkinliği gerçekleştirdik. Misafirlerimiz çok memnun kaldı. Görüntülerin bu şekilde gündem olması ve sosyal medyadaki tepkiler bizim için çok hoş karşılandı" diye konuştu.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Su savaşına katılan yaşam merkezi misafiri Aytuğ Yaşa (43), "Geçtiğimiz cuma günü hava çok sıcaktı. Müdürümüz Oğuzhan Bey ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte su balonları ile bir su savaşı gerçekleştirdik. Su savaşı sonrası çok rahatladık. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçti. Her şey çok güzeldi" dedi.

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Ankara’da 'su' savaşı: Engelli bireyler ve bakıcılar eğlenceye doydu!

Son Haberler
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor
Beşiktaş'a Cezayirli orta saha
Beşiktaş'a Cezayirli orta saha
İmamoğlu'ndan komisyona destek mesajı!
İmamoğlu'ndan komisyona destek mesajı!
Apple yapay zeka dünyasını fethe hazırlanıyor
Apple yapay zeka dünyasını fethe hazırlanıyor