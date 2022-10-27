Ankara’da sürpriz buluşma! ''Ne diyon Meral'e?'' esprisi çok konuşulmuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Baturay Özdemir'in stand-up gösterisini izledi.

Çankaya Sahne & Kulis Sanat'ta stand-up komedyeni Baturay Özdemir'in gösterisini izleyen Akşener’e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da eşlik etti.

O anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…” diyerek paylaşan Akşener, Baturay Özdemir'i etiketleyerek, “Muhteşem gösteri için çok teşekkürler. Yolun bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.

Akşener'in paylaşımına yanıt veren Baturay Özdemir de, "Bugün gösterime gelip, gülen Meral Akşener'e çok teşekkür ederim. Onore oldum, ince ruhlu biri. Çoğu şakama güldü, seyircime de çok teşekkür ederim, harikaydın Ankara!” dedi.

"NE DİYON MERAL'E?"

Ünlü komedyen, gösterilerinden birinde yer verdiği ‘Meral Akşener’ bölümünde, babasının emekli asker olduğunu anlatmış, eski MHP'li olduğunu söylemiş ancak şu an kafasının karışık olduğunu belirtmişti. Babasını evde gergin şekilde yakaladığını anlatan Özdemir, babasına ne olduğunu sorduğunda "Ne diyon Meral'e?" yanıtını aldığını söylemişti.

Daha sonrasında Baturay Özdemir gösterisinden bu kesitin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından Akşener'i etiketleyerek, "Ne diyim Meral Hanım?" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşıma Akşener'den de yanıt gecikmemiş ve İYİ Parti lideri paylaştığı bir videoyla Özdemir'in sorusunu, "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?', 'İyi' de Baturay, 'İyi." sözleriyle cevaplamıştı.