Akşener Antalya'dan seslendi: Atatürk'ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var

DENİZ USLU - GİZEM CANPOLAT / ANTALYA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya’nın 3. Demre Kekova Festivali ve 20 proje ve 200 hizmet toplu açılış töreni davetine icabet ederek bugün Antalya’nın Demre ilçesine gitti. İlçede vatandaşların büyük coşkusuyla karşılanan Akşener burada Antalya’dan gelen iş insanları ve STK temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Demre-Kekova Festivali’nin açılışına katılan Akşener burada CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Saat 20.30'da Demre Belediyesi'nin son üç yılda gerçekleştirdiği yatırımların açılışı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri tarafından yapıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle çok konuşmayacağım, konseri bekliyorsunuz. Evet, bugün burada çoğunluğu genç olan, çoğunluğu kadın olan, erkekler de var tabi Demrelilerle beraber olmak nasıl bir heyecandır nasıl bir gururdur bunu size anlatabilmem mümkün değil. Sevgili gençler ve değerli kadınlarımız, sizi görünce Atatürk’ümüzün ne için bu Cumhuriyeti size miras bıraktığını anlıyorum. Ve Atatürk’ümüzün dünyadaki bütün kadınlardan önce her türlü hakkı biz Türk kadınlarına ne için verdi bugün anlıyorum. Çünkü diyor ki Atatürk’ümüz ‘Dünyanın hiçbir milletinin kadını Anadolu kadını kadar fedakarlık yapmamıştır. Onun kadar çalışmamıştır. Onun için başımızın üstünde gezdirmemiz gerekir.’ ama en büyük görev çocuklar sizin. Cumhuriyet size emanet.

“ATATÜRK’ÜMÜZÜ UNUTTURMAYA ÇALIŞAN BİR İKTİDAR VAR”

Bugün gençlere, bugün çocuklara, bugün sizlere süfli diyen bir Cumhurbaşkanı var ve size Atatürk’ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var ama buna rağmen inatla bu ülkeyi seven, bu ülkede kalacağız diyen, bu ülkenin bu cumhuriyetin bu demokrasinin emanetçisi bekçisi biziz diyen sizler var. Allah hepinizden razı olsun. Yine Demre’deyiz. Atatürk’ümüz der ki; ‘ Toroslardaki bir Yörük çadırındaki bir Yörük obasındaki eğer o duman tütüyorsa bu ülke her şekilde ayağa kalkar’. Dolayısıyla bugün bu meydanı şereflendiren sizler, Atatürk’ümüzün size niye güvendiğini, Yörüklere Türkmen’e niye güvendiğini niçin ona inandığını, ne için siz gençlere bu Cumhuriyeti emanet bıraktığını çok iyi anlıyoruz.

“SİZİN VERGİNİZLE SİZE HİZMET EDİLEBİLİRMİŞ”

Bugün burada hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Demre Belediyesi’nin el ele vererek Hem Antalya’ya hem de Demre’ye nasıl hizmet ettiğini dinledik. Kısacık anlattılar ama önemli bir şey var orta yerde. Eğer çalmazsanız, çaldıramazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız israf etmezseniz itibardan tasarruf olmaz deyip de yandaş kayırırsanız 5-10-15 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin paranızla sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş. Demek ki Türkiye’nin kaynakları, demek ki Antalya’nın kaynakları, demek ki Demre’nin kaynakları hizmet etmeye yetermiş. Demek ki bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl Demre alındıysa, nasıl Elmalı alındıysa nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi utandırmayacağız, sizi üzmeyeceğiz ve inşallah inançla söylüyorum gururla söylüyorum 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının gösterdiği aday olacak inşallah.

“RECEP ÇAVUŞ’UN TORUNLARISINIZ SİZ”

Gençler bunu size söylüyorum biz büyükler size yeterince bize bırakılan Türkiye’nin benzerini bırakamadık. Biz görevimizi yeteri kadar yapamadık biz Atatürk’ü size yeterince anlatamadık ve bu milletin sizin büyüklerinizin nasıl ayağa kalkıp nelere katlanarak nelere direnerek bu ülkeyi bu Cumhuriyeti kurduklarını tam anlamıyla anlatamadık. Gazi Paşa, İstiklal Savaşı biter ve Adana’ya gelir Adana’da istasyon caddesinde yürür ve çok güzel evler görür. Der ki; ‘Bu kimim evi?’ Söylerler; ‘Şunun evi. Onlar askerlik yapmazlar, bedel ödeyenlerdir.’ Sonra gelir eski püskü bir evin yanında durur; ‘Bu ev kimin’ der. Vali Bey der ki ‘Paşam bu ev Recep Çavuş’un.’ Çağırır Recep Çavuş’u Gazi Paşa. Hafif de sinirlenmiştir. Gelir Recep Çavuş, ayağının biri topaldır, kolunun birisi yoktur. Gazi Paşa, celallenmiştir der ki ‘ Recep Çavuş bunlar bu evleri yaparken sen neredeydin?’ Recep Çavuş boynunu eğerek der ki ‘Ben seninle beraber Sakarya’daydım Paşam. Ben seninle beraber İzmir’deydim Paşam. Ben seninle birlikte Çanakkale’deydim Paşam.’ İşte Recep Çavuş’un torunlarısınız siz. Onun için Atatürk’ümüz bu Cumhuriyeti ve bu devleti size emanet etti. Bu emaneti koruyacağınızdan, bu emanete sahip çıkacağınızdan, bu emaneti ilelebet muhafaza edeceğinize inancım tamdır. Her birinizi ayrı ayrı Allah’a emanet ediyor, saygı ile selamlıyorum.

3. DEMRE KEKOVA FESTİVALİ

Akşener’in konuşmasının ardından festivalin ilk konserini vermek için Melek Mosso sahneye çıktı.

Festivalin ikinci gününde Yöresel Lezzetler Yarışması düzenlenecek. Bisiklet turunun 2. etabı düzenlenecek. Akşam da Özcan Deniz konser verecek.

Festivalin üçüncü 29 Ekim'de Likya Yolu yürüyüşü ve bisiklet turunun üçüncü etabı gerçekleştirilecek, sörf yarışları yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı dolasıyla düzenlenecek fener alayı sonrası Fatma Turgut sahne alacak. 30 Ekim Pazar günü off road yarışları, Likya Yolu yürüyüşünün ikinci etabı, kano yarışları ve sahilde uçurtma şenliği düzenlenecek.

Akşener’in ziyaretinden kareler: