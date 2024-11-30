Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu! 2 yaralı

Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı.

Kazanın ardından alev alan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil, orta refüje çarparak takla attı ve ardından yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına geldi, ancak ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu! 2 yaralı

Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu! 2 yaralı

Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu! 2 yaralı

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