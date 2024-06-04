Ankara'da taklit ve sahte gıda operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da taklit ve sahte gıda operasyonu

Ankara'da, taklit ve sahte nitelikteki gıda ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda, büyük miktarda zeytinyağı, çay ve deterjan ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, piyasaya sürülen taklit ve sahte gıda ürünlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Mamak ilçesindeki 3 işletmede 1 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda, 5 bin 963 adet zeytinyağı yapımında kullanılan materyal, taklit veya sahte nitelikte 777 litre zeytinyağı, 1 ton 590 kilogram deterjan, 400 kilogram çay ve son kullanma tarihi geçmiş 36 paket 500 gram ağırlığında çay bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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