Ankara’da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce parça obje ve sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 530 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Bala ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu 530 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi. Operasyon sonucu S.B. ve S.Y. gözaltına alınırken şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen eserlerin ise yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.