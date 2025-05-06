Ankara’da tekne karadan yürütüldü

Kaynak: İHA

Ankara’da tırın üzerine bindirilerek kara yolu ile taşınan tekne vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir tekne, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındı. Teknenin adeta karadan yürüyor gibi göründüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir teknenin, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındığı anlar vatandaşların ilgisini çekti. Teknenin taşındığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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